tmw Il Portogallo richiama Anacoura, ma c'è anche Malta: lui vuole l'Italia

Chiusa l'esperienza con il Maritimo, Francesco Anacoura, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è nuovamente cercato in Portogallo: sul portiere, infatti è forte l'interesse del Leixões, formazione della Serie lusitana, che deve però fare attenzione alla concorrenza del Birkirkara, club della Serie A maltese.

Il classe '94 sta però temporeggiando: vorrebbe infatti rilanciarsi in Italia.