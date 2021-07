tmw Krasnodar, offerta per Sadiq. Ex Roma, vale più di dieci milioni

Il Krasnodar è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione e lo ha individuato in Umar Sadiq, attaccante di proprietà dell'Almeria, 28 gol nella scorsa stagione fra LaLiga2 e campionato serbo. Ventiquattro anni - e contratto fino al 2025 - gli spagnoli però chiedono più di dieci milioni per il suo cartellino. L'offerta di contratto, molto ricca, si articola su un quadriennale da 1,8 milioni. Sadiq in Italia ha vestito le maglie di Roma, Torino, Bologna, Spezia e Perugia, prima di trovare la sua dimensione nel Partizan di Belgrado.