Ufficiale Valencia, l'ex Roma Umar Sadiq firma fino a giugno: il comunicato del club

Nuovo innesto per il Valencia. Il club spagnolo ha infatti annunciato l'ingaggio dell'ex Torino, Roma e Bologna Umar Sadiq dalla Real Sociedad. Questo il comunicato ufficiale diramato questa mattina:

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con la Real Sociedad per l'ingaggio di Sadiq Umar fino al 30 giugno 2025. L'attaccante, nazionale della Nigeria, arriva in prestito fino alla fine di questa stagione e il Valencia CF avrà un'opzione di acquisto alla fine di lo stesso. Sadiq Umar si unisce al Club dopo la sua esperienza alla Real Sociedad. Prima di approdare alla squadra 'txuri-urdin', ha trascorso tre stagioni all'UD Almería, squadra in cui ha segnato 43 gol e fornito 13 assist in 84 partite giocate. Nella stagione 2021-2022 è stato uno dei principali artefici della promozione della squadra dell'Almería in LaLiga EA Sports. L'attaccante vanta anche esperienze internazionali, evidenziando la sua presenza in club come Partizan Belgrado, Perugia, Rangers, NAC Breda, Torino, Bologna, Roma e Spezia".