tmw Possibile avventura in Arabia Saudita per Tramezzani. Contatti con l'Al-Faysaly

Per Paolo Tramezzani potrebbe esserci una nuova avventura all’estero dopo le esperienza in Svizzera con Lugano e Sion, a Cipro con l’Apoel e in Croazia con l’Hajduk Spalato. Il tecnico infatti, come raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stato contattato dall’Al-Faysaly, club dell’Arabia Saudita. Le trattative sono in corso.