Todibo: "Al Barcellona chiuso da grandi giocatori. Mi piacerebbe essere riscattato dal Nizza"

vedi letture

Jean-Clair Todibo, nuovo acquisto del Nizza, ha parlato in conferenza stampa della sua esperienza al Barcellona, che ancora ne detiene il cartellino: "Se non sono riuscito a impormi al Barcellona è perché avevo davanti grandi giocatori. Nel periodo con Valverde le cose non sono state facili, c'era tanta pressione sulla squadra. I tifosi non erano contenti e il club ha messo pressione al tecnico e alla squadra. Per questo spesso ha preferito far giocare Piqué, un giocatore di grande esperienza, invece di un diciannovenne appena arrivato. Arrivo in prestito con diritto di riscatto, spero di fare bene e guadagnarmi il riscatto. Mi piacerebbe restare e fare grandi cose a Nizza".