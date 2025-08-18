Ufficiale Tottenham, blindato Romero: l'ex Atalanta firma un rinnovo a lungo termine

Cristian Romero rinnova con il Tottenham. Questo il comunciato ufficiale degli Spurs:

"Siamo lieti di annunciare che Cristian Romero ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il Club.

Arrivato inizialmente in prestito dall’Atalanta, nell’agosto 2021, l’internazionale argentino è stato acquistato a titolo definitivo l’anno successivo.

Nominato capitano da Thomas Frank in occasione della Supercoppa UEFA disputata all’inizio di questo mese, il 27enne ha finora totalizzato 126 presenze con la nostra maglia, realizzando otto gol.

Cristian era arrivato dopo essere stato eletto “Miglior Difensore” della Serie A nella stagione 2020/21 e ha contribuito fin da subito al ritorno del Club in UEFA Champions League nella sua annata d’esordio, in cui abbiamo vissuto una seconda parte di stagione straordinaria.

Difensore centrale carismatico, nell’agosto 2023 è stato nominato vice-capitano al fianco di James Maddison. Quella stagione lo ha visto protagonista con 33 presenze da titolare in Premier League e cinque reti segnate, oltre alla candidatura al premio di “Giocatore del Mese” della Premier League nell’ottobre 2023.

Capitano nelle ultime quattro partite che ci hanno portato alla gloria europea lo scorso anno, “Cuti” ha avuto un ruolo determinante nel successo in UEFA Europa League, aggiudicandosi anche il premio di “Giocatore della Stagione” della competizione. È stato eletto “Migliore in Campo” nella finale e ha trovato posto nella Squadra della Stagione di UEFA Europa League 2024/25, insieme ai compagni Guglielmo Vicario, Pedro Porro e Dominic Solanke.

A livello internazionale, ha esordito con l’Argentina in una partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile, nel giugno 2021, e vanta oggi 44 presenze con la maglia dell’Albiceleste, impreziosite da tre gol.

Con la nazionale ha ottenuto grandi successi, conquistando la Copa América nel 2021 e nel 2024, la Finalissima CONMEBOL-UEFA e, soprattutto, il trionfo mondiale a Qatar 2022".