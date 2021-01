Tottenham-Fulham 1-1, le pagelle: Kane illude, ottimo l'ingresso di Lookman

vedi letture

Queste le valutazioni di Tottenham-Fulham: gara terminata 1-1.

TOTTENHAM-FULHAM 1-1

Marcatori: 25’ Kane (T), 74’ Cavaleiro (F)

TOTTENHAM

Lloris 6,5 – Risulta importante ai fini del risultato una sua respinta su tentativo di Anguissa, quando il risultato era ancora sullo 0-0. Ottimo anche nella ripresa, con una provvidenziale uscita su Loftus-Cheek.

Aurier 5,5 – In diverse circostanze soffre l’intraprendenza di Robinson. Al di sotto della sufficienza anche il suo apporto offensivo.

Sanchez 5,5 – Sempre più in difficoltà con il passare dei minuti, sull’azione del pareggio si fa saltare da Lookman che poi fa partire il cross vincente.

Dier 6 – Gioca con un discreto livello di lucidità e attenzione per tutto l’arco della gara, nonostante un colpo nel primo tempo per il quale inizialmente sembra che debba uscire.

Reguilon 7 – Tra i migliori nella squadra di Mourinho e tra i pochi che non calano nella ripresa. Letteralmente imprendibile sulla sinistra, impreziosisce la sua prova con l’assist per il vantaggio di Kane.

Winks 6 – Mette tanta sostanza nella zona nevralgica del campo, provando anche a mettersi in mostra con una conclusione dalla distanza. (Dal 75’ Lamela s.v.)

Hojbjerg 6 – Dai suoi piedi parte l’azione del vantaggio degli Spurs, con un lancio ben calibrato per Reguilon. Meno brillante dopo l’intervallo.

Sissoko 5,5 – Del trio alle spalle di Kane è il giocatore più in ombra, sia perché viene coinvolto meno degli altri nelle azioni d’attacco che per demeriti propri.

Ndombele 6,5 – Determinante soprattutto in fase di pressing e per i numerosi palloni recuperati a ridosso dell’area avversaria, trasformando una possibile azione del Fulham in un’occasione per la sua squadra. (Dall’81’ Vinicius s.v.)

Son 6 – Parte da sinistra per poi accentrarsi, cerando non pochi problemi alla retroguardia avversaria. Nella prima frazione di gioco, un super Areola gli nega il gol con due grandi interventi. Vicino alla rete anche nel secondo tempo, con un palo colpito a tu per tu col portiere dei Cottagers.

Kane 7 – Il solito animale d’area di rigore, che compare all’improvviso non lasciando scampo ai difensori avversari. Così accade in occasione del vantaggio, con uno spettacolare gol di testa in tuffo su traversone di Reguilon.

FULHAM

Areola 7 – Nel primo tempo tiene a galla i suoi, con due interventi miracolosi su altrettanti tentativi di Son. Non può nulla, però, sul colpo di testa vincente di Kane che vale il vantaggio del Tottenham.

Aina 5,5 – Il Tottenham non attacca molto dalla sua parte, ma quando lo fa non sempre riesce ad opporsi nel migliore dei modi.

Andersen 5,5 – Decisamente rivedibile il modo in cui il centrale difensivo, in collaborazione con i compagni di reparto, non riesce a limitare Kane nell’azione dello svantaggio.

Adarabioyo 6 – Alterna qualche buona chiusura a delle situazioni in cui perde troppo facilmente il pallone in zone pericolose di campo. Più sicuro nella seconda frazione di gioco.

Tete 6 – Gioca con buona intraprendenza, ma sul piano difensivo soffre nel confronto con uno scatenato Reguilon. (Dal 67’ Lookman 7 – Entra alla grande nel match, servendo a Cavaleiro il pallone del pareggio e sfiorando poco dopo il secondo assist vincente che Loftus-Cheek non sfrutta)

Loftus-Cheek 6,5 – Risulta di fatto un attaccante aggiunto, per la sua continua presenza in area di rigore. Sfiora il gol in un paio di circostanze, ma tale gioia gli viene negata prima dalla sua mira e poi da Lloris. (Dal 91’ Onomah s.v.)

Reed 6 – Fa da schermo davanti alla difesa, perdendo qualche pallone di troppo in fase d’impostazione per via del pressing forsennato di Ndombele. Cresce nella seconda parte del match, quando il Fulham gioca con maggiore coraggio.

Anguissa 6 – Risulta più efficace per le sue sortite offensive che in fase d’interdizione. Sua l’occasione più nitida del primo tempo, con una conclusione respinta miracolosamente da Lloris.

Robinson 6,5 – Prestazione più che positiva per l’esterno sinistro che, eccezion fatta per la parte finale del primo tempo, è tra i giocatori del Fulham che creano i maggiori problemi agli Spurs.

Cavaleiro 7 – Svaria su tutto il fronte offensivo, venendo inizialmente contenuto bene dalla difesa avversaria. Nella ripresa è abile a sfruttare il suggerimento di Lookman, firmando di testa il pareggio. (Dall’87’ Kamarah s.v.)

Reid 5,5 – Prestazione poco convincente per il numero 14, ben contenuto dai difensori del Tottenham. Fatica ad incidere nonostante l’atteggiamento spesso e volentieri propositivo del Fulham.