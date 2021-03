Tottenham fuori, Lloris durissimo: "Vergogna, non so se siamo una squadra"

vedi letture

“È una vergogna”. Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham, commenta a BT Sport la clamorosa eliminazione della squadra di Mourinho dall’Europa League: “Spero che tutti nello spogliatoio si prendano le proprie responsabilità. Che altro volete che dica? Non penso sia il momento di parlare alla gara di domenica. Il sapore della sconfitta è tremendo e ne siamo tutti responsabili. Penso che dobbiamo essere più forti mentalmente, più competitivi. Non si è sentito oggi in partita, e quando non sei pronto a questo livello lo paghi. Se non rispetti il tuo avversario arriva una punizione ed è successo oggi. Penso che loro abbiano grandi meriti, ci hanno creduto. Ma la colpa è nostra: su tutti noi”.

Quali sono le ragioni?

“Semplicemente, non abbiamo giocato abbastanza bene. Un conto è dire che siamo ambiziosi, un altro dimostrarlo ogni volta in campo. Comportarsi da squadra è la cosa più difficile, se lo fai solo quando sei titolare prima o poi lo paghi. E stasera è una conseguenza di questo. Abbiamo avuto buoni momenti in passato, perché sapevamo di essere una squadra. Oggi non lo so, non sarei così sicuro di questo”.