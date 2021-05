Tottenham, Kane la chiave per arrivare a Pochettino: il tecnico vuole la conferma dell'attaccante

vedi letture

Proseguono le manovre del Tottenham per riabbracciare Mauricio Pochettino. Secondo quanto riporta AS, l’asso della manica degli Spurs potrebbe essere proprio Harry Kane. I londinesi avrebbero già incontrato il tecnico argentino che avrebbe posto come condizione la conferma dell’attaccante inglese anche per la prossima stagione.