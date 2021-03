Tottenham, Mourinho: "Primo tempo orribile, poi ci siamo ripresi e meritavamo il pari"

vedi letture

Il Tottenham perde il derby del nord di Londra uscendo sconfitto dall'Emirates Stadium per 2-1: di Odegaard e Lacazette le reti da tre punti, anche se aveva aperto le danze Lamela con un eurogol: "Sinceramente non trovo un primo tempo peggiore di quello di oggi da quando sono al Tottenham- ha detto un deluso Josè Mourinho nel post partita-. Devo andare indietro con la memoria, forse nella partita contro lo Sheffield prima dello stop nello scorso marzo. Faccio fatica a trovare una prestazione peggiore nei primi quarantacinque minuti di oggi, ma la gara era comunque in equilibrio perchè all'intervallo siamo andati con l'1-1. E la partita era aperta, per nulla chiusa. Nella seconda frazione siamo andati meglio, ma anche con l'inferiorità numerica e sotto di un gol siamo stati squadra, abbiamo lottato e giocato con intensità e ardore. Meritavamo, per quello che abbiamo fatto negli ultimi venti minuti, almeno un punto".