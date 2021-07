Tottenham, Paratici: "Kane un grande, non vedo l'ora di vederlo all'opera"

vedi letture

Intervistato ai microfoni di ‘Calciomercato - L’Originale’ su Sky Sport, il neo ds del Tottenham Fabio Paratici parla così dell’eventuale finale di Euro 2020: “Mi andrebbe male in ogni caso. Italia-Inghilterra non so come reagirebbero, soprattutto se dovesse vincere l’Italia. Kane è un grandissimo giocatore, non vedo l’ora di vederlo all’opera. È uno dei migliori attaccanti del mondo”.