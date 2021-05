Tuchel esalta Kanté: "Indispensabile. Non ha vinto la Champions, speriamo di farlo insieme"

vedi letture

N'Golo Kanté è uno dei giocatori più importanti nel Chelsea. Lo sa bene mister Thomas Tuchel, che ha esaltato le doti del centrocampista francese nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della sfida contro il Real Madrid: "Cosa chiedergli di più? È un top player assoluto, uno di quei giocatori indispensabili per vincere trofei, ed è per questo che siamo felici di averlo al Chelsea. Ho sempre sognato di allenare giocatori come lui. Ha vinto tutto tranne la Champions, speriamo di farlo insieme. Kanté farebbe la differenza in qualsiasi squadra, siamo orgogliosi di averlo con noi. È un giocatore chiave e lo sarà anche contro il Real, speriamo che sia in serata".