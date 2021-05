Tuchel in finale di CL per il 2° anno consecutivo: primo tecnico a riuscirci con 2 squadre

Comunque vada stasera, Thomas Tuchel è già nella storia. Dopo aver guidato il Paris Saint-Germain nella finale di Champions dell'anno scorso, il tecnico tedesco farà lo stesso oggi con il suo Chelsea: è il primo allenatore nella storia della competizione, riferisce Opta, a riuscirci con due squadre diverse. Di certo l'ex Dortmund spera che l'epilogo, questa volta, sia completamente diverso.

1 - Having also led PSG to the 2019-20 UEFA Champions League final, Chelsea manager Thomas Tuchel is the 1st manager to reach the European Cup/Champions League final in consecutive seasons with different clubs. SecondChance. #UCLFinal pic.twitter.com/Sf1GnPfiCt

— OptaJean (@OptaJean) May 29, 2021