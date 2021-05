Tuchel: "La finale di Champions non sarà solo Tuchel vs Guardiola, mica giochiamo a tennis"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha presentato in conferenza stampa la finale di Champions League in programma domani contro il Manchester City: "Ho fiducia in tutta la mia squadra, ho visto i ragazzi concentrati e determinati in questi giorni. È bello essere in finale, è una sensazione piacevole".

Tuchel vs Guardiola, ancora una volta.

"La finale di Champions è molto più di questo. Non giocheremo a tennis domani, non sarà solo Tuchel contro Guardiola. Io preparerò la mia squadra, lui preparerà la sua. Ho la testa proiettata solamente sulla partita di domani, mi aspetto un Manchester City molto diverso dal solito nel suo undici titolare e voglio preparare l'incontro nei minimi dettagli".

Quale messaggio vuole mandare ai suoi calciatori?

"Voglio incoraggiarli a essere temerari, a prendere l'iniziativa ed essere sempre attivi in campo, a difendere e attaccare con aggressività, provando a dare tutto ciò che hanno per non avere alcun rimpianto a fine partita".