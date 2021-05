Tuchel: "Ora dovrebbe scattare il rinnovo... Abramovich? Visto stasera per la prima volta"

È ovviamente felicissimo Thomas Tuchel e non potrebbe essere altrimenti. Ieri sera ha finalmente cancellato la notte di Lisbona, quando il suo PSG perse la finale di Champions contro il Bayern. Ieri è stato lui a sollevare l'ambito trofeo: "Non ne sono sicuro al 100%, ma credo che con questa vittoria scatti il rinnovo. Dovrebbe essere così, se non sbaglio il mio agente mi aveva detto questa cosa, ma sarà meglio controllare prima. Ho appena parlato in campo con Abramovich, credo non ci fosse occasione migliore per il primo incontro. O forse peggiore, visto che da qui può solo andare peggio... Ne parleremo domani o nei prossimi giorni, non vedo l'ora: posso garantirgli che sono ancora affamato, voglio vincere ancora e sono molto felice. Sento di far parte di un club e un gruppo forte e ambizioso".