Turchia, l'Istanbul Basaksehir di Duarte ancora ko: il campione in carica ora rischia di retrocedere

Ancora una sconfitta per l'Istanbul Basaksehir di Duarte, difensore in prestito dal Milan. Il campione in carica del massimo campionato turco questa sera è uscito infatti sconfitto per 0-1 in casa col Trabzonspor nel 26° turno di Super Lig e naviga adesso in acque pericolose della classifica, quartultimo con appena 24 punti conquistati in 25 giornate.