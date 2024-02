Ufficiale Tutto pronto per l'arrivo all'NK Istra di Tramezzani: esonerato lo spagnolo Català

Tutto pronto in casa Nk Istra per l'arrivo dell'allenatore italiano Paolo Tramezzani. Con una nota apparsa quest'oggi sul sito ufficiale, il club croato ha reso noto l'esonero del tecnico in carica. "David Català - si legge - non è più l'allenatore dell'Istria 1961. Mister Català ha preso in mano la squadra a metà agosto insieme al suo staff tecnico, Miki Massano e Joan Torné, e ha guidato la squadra in 17 partite di campionato e due di coppa. Il club ringrazia l'allenatore e i suoi assistenti per ogni contributo e collaborazione e augura loro sinceramente tanto successo nella loro carriera!

Penultimo in classifica, l'Istra è reduce da tre sconfitte consecutive ed è pronto ad affidarsi all'esperienza di Tramezzani, allenatore che ha già allenato in Croazia avendo guidato l'Hajduk Spalato nel 2021.