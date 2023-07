UFFICIALE: 75 anni e non sentirli. Il Crystal Palace riparte nuovamente da mister Roy Hodgson

75 anni e non sentirli. Roy Hodgson resterà alla guida del Crystal Palace per un'altra stagione, l'ennesima. I Glaziers hanno infatti appena annunciato il rinnovo dell'esperto allenatore, che siederà in panchina al fianco del suo assistant manager Paddy McCarthy, del vice Ray Lewington e dell'allenatore dei portieri Dean Kiely.

Questo il comunicato del Crystal Palace:



We’re pleased to announce that Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager for the 23/24 season ❤️💙

He will lead the side into next season alongside Paddy McCarthy as assistant manager, Ray Lewington as coach and Dean Kiely as goalkeeper coach.

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 3, 2023