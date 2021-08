ufficiale Adana Demirspor, ecco Muric. Il portiere arriva in prestito dal Manchester City

Dopo l'acquisto di Mario Balotelli, l'Adana Demirspor piazza un altro colpo, acquistando il portiere del Manchester City Arijanet Muric. Classe '98, Muric ha giocato in Olanda, al Willem II la scorsa stagione: il portiere montenegrino, come anticipato dalla nostra redazione , si trasferisce in prestito fino a giugno