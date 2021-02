ufficiale Ajax, Brobbey saluta a fine stagione. Overmars: "Fatto il possibile per trattenerlo"

L'Ajax ha reso noto in un comunicato ufficiale che Brian Brobbey lascerà il club a fine stagione. La dirigenza ha preso atto della decisione del giocatore di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Brobbey, 19 anni, sarebbe a un passo dal Lipsia. In merito il direttore sportivo dei lancieri, Marc Overmars, ha dichiarato: "Siamo molto dispiaciuti e abbiamo fatto di tutto per tenerlo a lungo all'Ajax. Sono deluso ma è questa scelta è nei diritti di Brian". Nazionale olandese Under 19, in questa stagione Brobbey ha giocato 5 partite in Eredivisie, segnando 2 reti. Inoltre ha fatto il suo esordio in Champions League giocando titolare la partita contro l'Atalanta ad Amsterdam.