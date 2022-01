ufficiale Ajax, David Neres saluta e vola in Ucraina. Accordo trovato con lo Shakhtar

Ajax e Shakhtar Donetsk hanno trovato l'accordo per il trasferimento in Ucraina di David Neres. Lo rende noto il club olandese con un comunicato ufficiale. Rese note anche le cifre dell'affare: il club olandese riceverà 12 milioni di euro per il trasferimento più 4 di bonus. Termina pertanto l'avventura con i lancieri per l'ala brasiliana, arrivata nel gennaio 2017 e fra i protagonisti degli ultimi successi della squadra. Per lui 180 presenze e 47 reti.