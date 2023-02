ufficiale Alanyaspor, Farioli non è più l'allenatore. Il club: "Separazione consensuale"

Francesco Farioli non è più l'allenatore dell'Alanyaspor. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale che specifica come la separazione sia avvenuta di comune accordo. La squadra attualmente occupa il 10° posto in classifica. 33 anni, Farioli era tornato ad Alanya, dove era stato viceallenatore nel 2020/21, questa volta come allenatore della prima squadra il 31 dicembre 2021.