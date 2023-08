ufficiale Alejo Veliz è del Tottenham. L'attaccante argentino ha firmato fino al 2029

Il Tottenham si è già assicurato l'erede di Harry Kane. Attraverso i propri canali ufficiali, il club londinese ha annunciato l'ingaggio di Alejo Veliz, talento argentino proveniente dal Rosario Central. Il classe 2003 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Veliz è stato a lungo seguito anche dal Milan ma ha deciso di proseguire la sua carriera in Premier League. È il secondo acquisto di giornata dopo quello di Micky van de Ven.

Il comunicato ufficiale

"Siamo lieti di annunciare la firma di Alejo Veliz da Rosario Central, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il centravanti ha concordato con il club un contratto fino al 30 giugno 2029 e vestirà la maglia numero 36.

Nato a Gödeken, in Argentina, Alejo si è unito al Rosario a livello Under-20 e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel luglio 2021. L'attaccante 19enne ha collezionato un totale di 62 presenze nella Primera Division in tutte le competizioni, segnando 19 volte.

A livello internazionale, Alejo ha giocato con l'Argentina ai Mondiali FIFA Under 20 e ai Campionati sudamericani Under 20 all'inizio di quest'anno. Ha segnato tre gol in nove presenze".