ufficiale Almiron non è più l'allenatore dell'Elche. Squadra affidata al segretario tecnico

L'Elche ha comunicato che Jorge Almirón non è più l'allenatore della prima squadra. Il tecnico, chiamato ad ottobre per sostituire l'esonerato Francisco Rodriguez, ha "deciso di farsi da parte". Il club "apprezza sinceramente il suo lavoro in questa seconda fase in cui ha assunto, con grande professionalità, la responsabilità di gestire la prima squadra in un momento delicato". Il Segretario Tecnico Sergio Mantecón, assumerà temporaneamente la gestione della squadra insieme allo staff tecnico e sarà incaricato di gestirla domani contro il Girona.