ufficiale Anche il Chelsea lascia la Superlega. Il comunicato dei Blues

Mancava solo l'ufficialità del Chelsea, è arrivata nella notte. Anche i Blues si tirano fuori dalla Superlega. Questo il comunicato ufficiale del Chelsea: "Il Chelsea conferma di aver avviato le procedure formali per il ritiro dal gruppo che sta sviluppando i piani per la Superlega. Essendoci uniti al gruppo alla fine della scorsa settimana, abbiamo avuto il tempo per considerare pienamente la questione e abbiamo deciso che la partecipazione alla Superlega non farebbe l'interesse del nostro club, dei tifosi e della comunità calcistica in generale".