Un altro big vola in Arabia Saudita. Dopo l'addio di Pity Martinez, che si è trasferito al River Plate, l'Al-Nassr ha tesserato Aymeric Laporte: il difensore spagnolo, classe 1994, lascia l'Inghilterra a titolo definitivo e giocherà nella squadra di Cristiano Ronaldo e Sadio Mané. Al Manchester City andranno circa 30 milioni, mentre l'ex giocatore dell'Athletic Club ha trovato l'accordo per un contratto fino al 30 giugno 2026.

