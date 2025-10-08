Spagna, Huijsen lascia il ritiro per infortunio. Al suo posto convocato Aymeric Laporte

Il difensore centrale del Real Madrid, Dean Huijsen, ha lasciato pochi minuti fa un ritiro della Nazionale spagnola a causa di un affaticamento muscolare e salterà quindi le prossime partite di qualificazione ai Mondiali contro Georgia e Bulgaria. Il ct Luis de la Fuente ha chiamato al suo posto Aymeric Laporte, da poco tornato in Spagna e all'Athletic Bilbao.

Il Real Madrid è stato informato dell'infortunio di Huijsen e il ventenne farà ritorno nella capitale spagnola per iniziare immediatamente un programma di recupero. I rumours comunque escludono che si tratti di un infortunio grave: il giovane centrale dovrebbe recuperare la piena forma fisica in una o due settimane, il che significa che sarà disponibile per le partite dopo la sosta per le Nazionali.

Nel frattempo, Kylian Mbappé, che ha subito un lieve infortunio alla caviglia durante la vittoria del Madrid contro il Villarreal, sta attualmente lavorando al suo recupero con la Nazionale francese. In questo momento, il francese è un elemento chiave nello schema tattico di Xabi Alonso e un infortunio, anche lieve, rappresenterebbe un enorme contrattempo. Il calendario immediato è infatti molto esigente: Getafe (19 ottobre), Juventus (22 ottobre) e, soprattutto, il Clásico contro il Barcellona il 26 ottobre.