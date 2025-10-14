Spagna, il 10 che non ti aspetti: contro la Bulgaria lo indosserà Laporte, Rodriguez avrà la 11

Sarà Aymeric Laporte a indossar la maglia numero 10 della nazionale spagnola nel match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro la Bulgaria, in programma stasera al José Zorrilla di Valladolid.

La RFEF ha ufficializzato la lista dei numeri per l’incontro, con alcune modifiche dovute alla assenza di Ferran Torres. Il difensore, solitamente legato al numero 14, occupato oggi da Marcos Llorente, ha scelto quindi il 10. Laporte è stato l’ultimo a unirsi al gruppo, in sostituzione di Huijsen, ed eredita il numero simbolo della squadra spagnola per questa partita. Curiosamente, dopo averlo indossato contro la Georgia, Jesús Rodríguez ha scelto di cambiare e di vestire la maglia numero 11.

Un altro cambio sorprendente riguarda Óscar de Frutos, che indosserà il numero 2, insolito per il suo ruolo. Questa scelta dei numeri evidenzia come la Spagna stia adattando la sua rosa alle assenze e ai nuovi inserimenti, cercando di mantenere equilibrio. Il 10 di Laporte assume anche un valore simbolico, sottolineando l’importanza del difensore nella nuova fase della squadra e nella corsa verso il Mondiale 2026.