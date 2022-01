ufficiale Anderlecht, Harwood-Bellis torna al Manchester City. Poi prestito allo Stoke

vedi letture

L'Anderlecht ha annunciato sul proprio sito l'addio di Taylor Harwood-Bellis, centrale difensivo classe 2002, che torna al Manchester City dopo sei mesi di prestito in Belgio e 19 presenze. Il giovane difensore non resterà però in forza al club di Guardiola, ma continuerà la propria stagione con lo Stoke City in seconda divisione inglese.