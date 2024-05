Ufficiale Southampton in Premier, ecco il primo acquisto: riscattato Harwood-Bellis dal City

Taylor Harwood-Bellis è il primo acquisto del Southampton per la prossima stagione. Una conferma importante, quella del difensore cresciuto nel Manchester City: con la promozione scatta infatti anche l'obbligo di acquisto pattuito tra i due club

Il 22enne ha collezionato 46 presenze con i Saints in questa stagione, segnando due gol. "Non riesco a dirlo a parole, ma adesso so di essere un giocatore del Southampton", ha detto a BBC. "Volevo restare qui; ora che siamo in Premier League non ci sarà nemmeno bisogno di una discussione con il City. Posso presentarmi direttamente per il ritiro pre-campionato, non posso descrivere quella sensazione".

Si tratta della seconda promozione consecutiva per Harwood-Bellis, che faceva parte della rosa Burnley, vincitore della Championship nella scorsa stagione: "È surreale, ce l'ho fatta in un modo completamente diverso, non avrei potuto chiedere di meglio. L'anno scorso è stato davvero speciale, con una squadra che ho amato moltissimo. Quest'anno è esattamente lo stesso, forse meglio perché so che sono qui per restare".