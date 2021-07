ufficiale Arjen Robben lascia il calcio, stavolta definitivamente: "Una scelta difficile"

Arjen Robben dice basta, stavolta definitivamente. Dopo il clamoroso ritorno in campo, un ritorno alle origini nel "suo" Groningen, il fantasista olandese ha deciso di appendere le scarpe al chiodo una volta per tutte. Lo ha fatto con una lettera pubblicata sui propri canali ufficiali: "Cari amici del mondo del calcio, ho deciso di interrompere la mia carriera calcistica. Una scelta molto difficile. Voglio ringraziare tutti per tutto il commovente supporto". Robben, classe 1984, ha vestito in carriera le maglie prestigiose di Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco e ha vestito la maglia della nazionale Oranje 96 volte.