ufficiale Armenia, Caparros non è più il ct. Paga la retrocessione in Nations League

Joaquin Caparros non è più il commissario tecnico dell'Armenia. Ad annunciarlo è la stessa Federazione tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale dopo la retrocessione in Nations League. Di seguito la nota integrale:

"La Federcalcio armena e l'allenatore della nazionale armena, Joaquin Caparros, interrompono la cooperazione di comune accordo. Il tecnico spagnolo non guiderà più la nazionale armena.

Il 28 settembre il presidente della FFA Armen Melikbekyan ha incontrato Joaquin Caparros e ha discusso le prestazioni della squadra nazionale armena quest'anno. Durante l'incontro è stato raggiunto un accordo reciproco per non continuare la cooperazione.

Durante l'incontro, Armen Melikbekyan lo ha ringraziato per il suo lavoro, per essere stato al fianco della nazionale nei giorni difficili per l'Armenia, per aver mostrato le migliori qualità umane e l'alta professionalità durante il lavoro.

La dirigenza della Federcalcio armena, lo staff che ha lavorato insieme a Joaquin Kaparos, esprimono ancora una volta la loro profonda gratitudine al tecnico spagnolo per il suo lavoro e gli augurano nuovi successi nella sua futura carriera.

Grazie!".