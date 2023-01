La Federcalcio dell'Armenia ha finalmente annunciato l'erede di Joaquin Caparros, esonerato a fine settembre dopo il fallimento in Nations League. Si tratta di Oleksandr Petrakov, che ha guidato ad interim l'Ucraina fino a qualche settimana fa.

Ukrainian coach Oleksandr Petrakov to take charge of the Armenian National team🇦🇲

Welcome on board, Mr. Petrakov🤝🏻#Armenia #ArmeniaNT #Petrakov #Հայաստան pic.twitter.com/r7TlCZEvnR

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) January 14, 2023