UFFICIALE: Aston Villa, accordo col Norwich per l'acquisto del crack argentino Emiliano Buendia

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Emiliano Buendia sarà un nuovo calciatore dell'Aston Villa.

I Villains informano sul proprio sito ufficiale di aver trovato un accordo economico col Norwich City per l'acquisto del fantasista classe '96, tra le rivelazioni dello scorso campionato. Attualmente impegnato con la Nazionale argentina, il giocatore svolgerà i test medici di rito e completerà il suo trasferimento dopo la partita di mercoledì contro la Colombia.

Questo l'annuncio del suo nuovo club:



Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.

