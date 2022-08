UFFICIALE: Aston Villa, Hause fa le valigie ed entra nella famiglia Pozzo

Kortney Hause lascia l'Aston Villa e si accasa al Watford. 27 anni, il difensore si trasferisce con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Kortney Hause will wear the #𝟯𝟬 shirt this season. 🛡#WatfordFC | @CorpayFX pic.twitter.com/9D3M5wN5Uh

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 22, 2022