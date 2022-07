ufficiale Aston Villa, il centravanti brasiliano Wesley ceduto in prestito al Levante

vedi letture

L'attaccante brasiliano Wesley (25 anni) nella prossima stagione giocherà con la maglia del Levante, in seconda serie spagnola. Ufficiale il suo trasferimento in prestito agli spagnoli dall'Aston Villa, nell'accordo non è stata inserita alcuna opzione per il riscatto.