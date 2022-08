ufficiale Aston Villa, l'attaccante Davis si fa un altro anno di Championship. È del Watford

Rientrato dai sei mesi di prestito al Nottingham Forest in cui ha contribuito al ritorno in Premier League dello storico team, per l'attaccante Keinan Davis ('98) non ci sarà modo di godersi la Premier, né col Forest né con l'Aston Villa che ne detiene il cartellino. Ripartirà ancora dalla Championship: ufficiale il suo passaggio in prestito al Watford per la prossima stagione.