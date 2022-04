ufficiale Austria, Ralf Rangnick è il nuovo commissario tecnico. Accordo per 2 anni

vedi letture

Ralf Rangnick è il nuovo commissario tecnico dell'Austria. Lo ha reso noto in questi minuti la ÖFB. 63 anni, l'attuale tecnico ad interim del Manchester United, ha firmato un contratto inziale di due anni, con l'obiettivo di portare la nazionale a Euro 2024. Come da accordi Rangnick, 63 anni, continuerà il suo lavoro al Manchester United anche dopo la fine della stagione, in qualità di consulente.