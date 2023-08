ufficiale Bafetimbi Gomis lascia l'Europa. A 38 anni riparte dal Giappone

vedi letture

A trentotto anni Bafetimbi Gomis non dice basta. L'esperto attaccante senegalese, svincolato dopo la sua seconda tappa al Galatasaray, lascia nuovamente l'Europa per tentare una nuova avventura, in Giappone, alla corte del Kawasaki Frontale. Ex attaccante di Lione, Saint-Etienne e Marsiglia, Gomis aveva già sperimentato un'avventura lontano dall'Europa, in Arabia Saudita con l'Al-Hilal, dove aveva segnato 81 reti in quattro anni.

Poi il ritorno in Turchia, al Galatasaray che aveva lasciato proprio per l'Al-Hilal, e un'altra buona stagione, la scorsa, in cui è riuscito a segnare quasi venti reti in trentasette presenze. Ora l'addio e l'inizio di un nuovo capitolo, nel Sol Levante con il Kawasaki Frontale.