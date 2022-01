Il Barcellona ha comunicato l'accordo, con l'Aston Villa, per il trasferimento di Philippe Coutinho in Premier League fino al termine della stagione. Parte dello stipendio verrà pagata proprio dai Villans.

FC Barcelona and @AVFCOfficial have reached an agreement for the loan of the player Philippe Coutinho until the end of the season

