ufficiale Bayer Leverkusen, blindato il gioiello Wirtz nel giorno del suo 18° compleanno

Il Bayer Leverkusen fa il regalo di compleanno al suo gioiello Flolrian Wirtz. Oggi il trequartista diventa maggiorenne e il club ha deciso di blindarlo fino al 2026. In questa stagione si è conquistato lo status di titolare inamovibile, segnando 7 reti in 35 partite e non solo: le sue grandi prestazioni gli sono valse niente meno che la chiamata della Nazionale maggiore dove tuttavia non ha esordito.