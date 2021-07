ufficiale Bayer Leverkusen, dal PSG arriva il terzino Bakker. L'olandese firma fino al 2025

La notizia era nell’aria, l'ufficialità è arrivata pochi minuti fa. Mitchel Bakker è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il terzino olandese arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain e si legherà al club tedesco con un contratto quadriennale. "Bakker è un giocatore di fascia dinamico il cui profilo si adatta perfettamente al Bayer 04 - ha dichiarato al sito ufficiale del club il direttore sportivo Simon Rolfes. E' ancora giovane e può crescere, ma ha già maturato un'esperienza di altissimo livello in un top club europeo". "Mitchel Bakker combina abilità atletiche, velocità e forza fisica con la classe calcistica - gli fa eco Rudi Voller -. Come difensore moderno, ha una forte spinta offensiva e sarà un bene per la nostra squadra".