Ufficiale Bayer Leverkusen, chiuso il colpo per il 2006 Kofane dall’Albacete

Tramite i propri canali ufficiali il Bayer Leverkusen ha annunciato il colpo del giovane talento classe 2006 Christian Kofane, prelevato dagli spagnoli dell’Albacete:

Il Bayer 04 Leverkusen annuncia l’ingaggio del centravanti Christian Kofane. Il diciottenne camerunense arriva in Bundesliga dall'Albacete Balompié, club di seconda divisione spagnola, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Christian Kofane è un attaccante estremamente potente e veloce, dotato di grande tecnica e molto assertivo. "Con i suoi punti di forza aggiungerà ancora più varietà al nostro gioco e ha il potenziale per diventare una parte importante della nostra squadra nei prossimi anni", afferma il direttore sportivo del Bayer 04, Simon Rolfes.

Kofane, alto 1,89 metri, è stato una delle più grandi scoperte della scorsa stagione de LaLiga 2. È arrivato ad Albacete dal suo Camerun natale solo nell'autunno del 2024. Inizialmente impegnato con la squadra Under 19 del club, Kofane ha segnato otto gol e fornito un assist in 20 presenze con la prima squadra dopo la pausa invernale. "È incredibile per me che, dopo così poco tempo in Europa, ora giochi per un club di Champions League", sottolinea Kofane. "Darò il massimo per sfruttare questa opportunità in Bundesliga. La storia del Bayer Leverkusen è piena di esempi di giovani giocatori che hanno raggiunto grandi traguardi qui".