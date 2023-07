ufficiale Bayer Leverkusen, il giovane Sadik Fofana va a maturare in Olanda

Il Bayer Leverkusen annuncia la partenza di Sadik Fofana. Il difensore, 20 anni, va in prestito in Olanda dove vestirà per un anno la maglia del Fortuna Sittard.

Nazionale Under 20 - Nato ad Aachen da genitori togolesi, Fofana vanta sei presenze con la nazionale tedesca Under 20. Nell'ultima stagione il giocatore ha vestito la maglia del Kaiserslautern, raccogliendo 19 presenze in Zweite Bundesliga, la seconda divisione tedesca.