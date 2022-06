ufficiale Bayern, la promessa Sieb prova a rilanciarsi in cadetteria. È del Greuther Furth

Preso due anni fa dal Bayern con le potenzialità per diventare uno dei talenti più promettenti del calcio tedesco, il classe 2003 Armindo Sieb, rimasto però sempre in forza alla squadra riserve, lascia la potenza calcistica bavarese (seguendo il percorso aperto dal giovane Raebiger appena qualche giorno prima dal Lipsia) e si accasa a titolo definitivo al Greuther Furth, fresco di retrocessione in Zweite Bundesliga. Ha firmato un contratto triennale.