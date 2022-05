ufficiale Benfica, Ristic è il nuovo terzino sinistro. Era in scadenza col Montpellier

vedi letture

Mihailo Ristic è il nuovo laterale mancino del Benfica. Il club portoghese comunica sui propri canali ufficiali di aver tesserato il serbo di 26 anni, in scadenza col Montpellier. Per lui contratto fino al 2026 e nuova avventura dunque in Primeira Liga.

Questo l'annuncio ufficiale degli encarnados: