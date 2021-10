ufficiale Benfica, Rui Costa è il nuovo presidente del club: sarà in carica fino al 2025

vedi letture

In casa Benfica è stato giorno di elezioni ieri e in mattinata sono emersi i risultati: Manuel Rui Costa diventa il trentaquattresimo presidente della storia del club. La notizia è ufficiale, l'ex campione di Fiorentina e Milan ha stravinto sugli altri candidati e sarà in carica dal 2021 al 2025.