ufficiale Bessa ha firmato un biennale con l'Ittihad Kalba: "Sono felice, non vedo l'ora"

Dopo essersi svincolato dall'Hellas Verona, Daniel Bessa ha firmato un contratto biennale con l'Ittihad Kalba. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista con un post sul suo profilo Instagram: "Sono molto felice di aver firmato per l'Ittihad Kalba FC per i prossimi 2 anni! Non vedo l'ora di affrontare questa nuova sfida e di fare del mio meglio per portare il successo al mio nuovo club".