ufficiale Biscan dall'U21 alla panchina della Dinamo Zagabria. Ma il primo nome era Tomic

La Dinamo Zagabria ha scelto Igor Biscan come nuovo tecnico. Il club ha annunciato la leggenda del calcio croato, che arriva dall'Under 21 della Nazionale, come nuova guida per presente e futuro tramite un annuncio ufficiale. Interessante retroscena raccolto a questo proposito da Tuttomercatoweb.com: la prima scelta per la Dinamo sarebbe stata Goran Tomic, attualmente tecnico dell'Al Nasr a Dubai, eletto la scorsa stagione come migliore del campionato croato. La necessità della Dinamo di prendere un tecnico subito ha fatto poi virare il club su Biscan, con Tomic che prosegue (almeno fino all'estate) il suo ennesimo ottimo capitolo di una carriera che lo sta mettendo al centro della scena internazionale.