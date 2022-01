ufficiale Boca Juniors, è tornato il "Pipa" Dario Benedetto

"Nuovamente a casa, Pipa Benedetto! Benvenuto!". Così il Boca Juniors annuncia il ritorno del centravanti dopo le esperienze di Marsiglia ed Elche. Termina pertanto la sua avventura europea non certo esaltante: in due anni con l'OM il bottino è stato di 17 reti in 71 partite, mentre i 6 mesi in Spagna sono stati ben peggiori: 2 gol in 16 partite. Benedetto, 31 anni, aveva già difeso i colori del Boca dal 2016 al 2019.